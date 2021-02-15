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На Турцию обрушились мощные снегопады, Стамбул ожидает повторения зимы 1987 года (видео)

На Турцию обрушились мощные снегопады, Стамбул ожидает повторения зимы 1987 года (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф

На выходных сильный снегопад обрушился на Стамбул, самый густонаселенный город Турции. Так, на утро понедельника 15 февраля, в городе выпало 30 см снега.

Об этом сообщили Daily Sabah и DHA.

Холодный фронт в сочетании с сильным снегопадом обрушился на Стамбул поздно вечером 13 февраля, придя с северо-западной области на востоке Балкан.

Согласно предоставленным данным Центра координации стихийных бедствий (АКОМ) муниципалитета Стамбула (IMM), в результате сильных снегопадов высота снега в некоторых районах города достигла 30 сантиметров.

По словам синоптиков холодная и снежная погода продлится до 17 февраля, а затем покинет регион Мраморного моря.

В то же время ожидается, что снегопад, который переживает Стамбул, будет таким же сильным, как зимой 1987, 2002 и 2004 годов. В 1987 году в Стамбуле была одна из самых суровых зим, когда в некоторых местах снег достигал высоты в 1 метр, и люди на несколько дней оставались в своих домах.

Босфор, самый быстрый водный канал в стране, который разделяет Стамбул на две части, был закрыт для морских перевозок еще 14 февраля, в результате снижения видимости.

А тем временем, Греция закрывала пограничные пункты пропуска с Турцией из-за непогоды. В результате чего длинная очередь из грузовиков сформировалась в пункте пропуска Гамзабейли.

Стоит напомнить, что ранее американец Хосе Мартинс медитировал возле действующего вулкана Фуэго. В этом момент гора пробудилась, и началось извержение.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Турция, Стамбул, Снег, Снегопад.
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