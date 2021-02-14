Извержение вулкана произошло прямо во время медитации (видео)

Американец Хосе Мартинс медитировал возле действующего вулкана Фуэго. В этом момент гора пробудилась, и началось извержение.

В январе 2021 года мужчина вместе со своими друзьями года отправился путешествие по Гватемале. В конце месяца туристы добрались до местной достопримечательности — действующего вулкана Фуэго, пишет Unilad.

Туристы расположились на ночлег на горе неподалёку вулкана. За ночь они сильно успели замерзнуть.

"Было так холодно и ветрено, что наши тела уже не могли согревать нас, поэтому, чтобы отвлечься, я начал медитировать на солнце", - рассказывает Хосе Мартинс. В этот момент и началось извержение, попавшее на видео.

На кадрах можно видеть, как путешественник с закрытыми глазами медитирует, а вокруг, кроме ветра, ничего не слышно. Внезапно над вершиной горы появляется дым, а затем слышно грохот. Мужчина от неожиданности начинает кричать.

Напомним, в сети показали фото и видео извержения самого активного вулкана в Европе "Этна". Извергаться он начал еще 13 декабря 2020 года