Не всем охота сетовать в такую погоду: в Киеве устроили покатушки и снежные батлы (видео)

Не пробками и снежными завалами едиными. Киевляне нашли способ получать удовольствие даже от нынешних погодных условий.

Видео из заснеженной столицы публикуют в чате telegram-канала "Х**вый Киев".

Непогода не повод отказывать себе в позитивных эмоциях. Так, студенты киевского Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского" организовали "снежный батл" с учащимися из других университетов. Несколько десятков человек сошлись в грандиозной перестрелке снежками.

Смотрите, как это было:

На том же ресурсе показали и "покатушки" по Андреевскому спуску на досках для зимнего виндсерфинга.

Напомним, в прошлом году, 10 декабря, в Киеве мужчина в одежде Деда Мороза вместе с двумя обнаженными Снегурочками раздавали прохожим подарки. Действие проходило возле станции метро "Крещатик".