Зажигательные танцы: обнаженные Дед Мороз и Снегурочки поздравили киевлян с праздниками (видео)

В Киеве 10 декабря мужчина в одежде Деда Мороза вместе с двумя обнаженными Снегурочками раздавали прохожим подарки.

Видео опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

Действие проходило возле станции метро "Крещатик".

Они дарили прохожим киевлянам бутылки с шампанским и конфеты. Закончилось видео танцем троих около входа в метро.

Отметим, что погода в Киеве сегодня отнюдь не соответствовала полуголым танцам.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем была около нуля градусов.

Пользователи сети желали танцорам не попасть в больницу с простудой завтра, а кто-то умилялся.