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Четверг, 10.12.2020
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Зажигательные танцы: обнаженные Дед Мороз и Снегурочки поздравили киевлян с праздниками (видео)

Зажигательные танцы: обнаженные Дед Мороз и Снегурочки поздравили киевлян с праздниками (видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Киеве 10 декабря мужчина в одежде Деда Мороза вместе с двумя обнаженными Снегурочками раздавали прохожим подарки.

Видео опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

Действие проходило возле станции метро "Крещатик".

Они дарили прохожим киевлянам бутылки с шампанским и конфеты. Закончилось видео танцем троих около входа в метро.

Отметим, что погода в Киеве сегодня отнюдь не соответствовала полуголым танцам.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем была около нуля градусов.

Пользователи сети желали танцорам не попасть в больницу с простудой завтра, а кто-то умилялся.

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Все по теме:

Киев, Крещатик, Дед Мороз, Танцы, Снегурки.

Автор:

Телеграф
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