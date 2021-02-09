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Погода в Украине стремительно ухудшается: советы водителям и пешеходам, как не пострадать

Погода в Украине стремительно ухудшается: советы водителям и пешеходам, как не пострадать
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украину на смену циклону Tristan, который засыпал снегом большую часть страны, придет циклон Ulf из-за чего снег и мокрый снег не прекратятся и 10 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, кратковременное потепление, а затем новое падение температуры, неизбежно приведет к тому, что украинцы, как пешеходы, так и автомобилисты, столкнутся с таким неприятным явлением, как гололед. 

В связи с этим "Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, как стоит вести себя, чтобы избежать падений и аварий.

Памятка для пешеходов: 

Памятка пешеходам на случай гололеда

Памятка для автомобилистов:

Советы водителям в гололед

Как сообщалось ранее, непогода в Украине привела к существенному усложнению ситуации на дорогах. 

Кроме того, ради избежания возникновения заторов, было ограничено движение крупногабаритного транспорта в ряде областей

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Погода, Гололед.
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