Погода в Украине стремительно ухудшается: советы водителям и пешеходам, как не пострадать

В Украину на смену циклону Tristan, который засыпал снегом большую часть страны, придет циклон Ulf из-за чего снег и мокрый снег не прекратятся и 10 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, кратковременное потепление, а затем новое падение температуры, неизбежно приведет к тому, что украинцы, как пешеходы, так и автомобилисты, столкнутся с таким неприятным явлением, как гололед.

В связи с этим "Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, как стоит вести себя, чтобы избежать падений и аварий.

Памятка для пешеходов:

Памятка для автомобилистов:

Как сообщалось ранее, непогода в Украине привела к существенному усложнению ситуации на дорогах.

Кроме того, ради избежания возникновения заторов, было ограничено движение крупногабаритного транспорта в ряде областей.