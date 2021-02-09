В Киеве на улицы вывели БТРы для освобождения авто, застрявших в снегу (фото, видео)

Непогода заковала многие автомобили в снежные сугробы. В Киеве машины вытаскивают из западни с помощью бронетехники.

"Из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках автодорог столицы возникли снежные заносы и гололедица, что осложнило движение автотранспорта. В связи с этим, работники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения", - сообщает в отделе коммуникаций полиции Киева.

По словам правоохранителей, они выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Также силовики расчищают снег на территории учебных заведений столицы. Для большей эффективности правоохранители задействовали бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Пробки сковали практически весь город. В социальных сетях скидывают ролики длинных заторов.

Отметим, что в telegram-чате "DTP KIEV INFO" было опубликовано видео, как группа пассажиров помогает толкать автобус.

Напомним, советами, как правильно эксплуатировать автомобиль во время снегопадов поделился известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.