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Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами

Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В связи с непогодой в Украине стоит знать, как правильно эксплуатировать автомобиль во время снегопадов. Советами по данной теме поделился известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Если уж в такую погоду придется выезжать - сразу на заправку и полный бак!!! Оптимально в багажник еще 10 литров канистру положить и заливную горловину. И в дороге отьехали до сотни км, на четверть стрелка от Full tank отошла - заедьте и добейте до полного", - советует автогонщик.

По его словам, на поездке в 500 км нужно заезжать на заправку около 3-4 раз.

При этом, в багажнике обязательно должны быть 2-3 литровые банки моторного масла и банка антифриза для радиатора.

"В случае если будете стоять и ждать в дороге в снегу и мотор будет молотить - может потребоваться долив. Увидите по росту температуры или характерному жареному масляному запаху от мотора", - говорит он.

По мнению Мочанова, в "нежном плену" и пробке не стоит газовать, но время от времени нужно давать мотору около 2.000 оборотов в минуту (по тахометру) - "двигатель терпеть не может молотить вхолостую без нагрузки на холостых. А дизеля в это время еще и остывают. Плюс подумайте о зарядке аккумулятора, не у всех генератор дает зарядку на холостых".

Он советует иметь в машине телефонную зарядку со шнурком а также небольшой запас воды и сладостей, средств гигиены.

"Выезжаете? Перед выездом найдите возле запаски в багажнике и вкрутите буксировочный крюк, лучше сзади, чем спереди, выдергивать вас с обочины скорее всего будут именно так. Можно зацепить за крюк трос и бросить второй конец в багажник, если трос стропой. Не предлагаю частный автомобиль превратить в полностью оборудованный спасательный, но если вы не уверены, что по вашей страховке к вам полетят голубыми вертолетами персональные частные спасатели - лучше встречать возможные неприятности в пути вооруженными и подготовленными", - отмечает автомобильный эксперт.

По его мнению, стоит брать с собой лопату и 2-3 кг соли.

"В багажнике желательно чтобы лежали валенки большущего размера или колоши из валенок, которые можно одеть прямо в той обуви, в которой вы сели за руль. Если придется копаться в снегу и искать, за что зацепить трос - снега будут полные штаны, и обувь, это обычное явление", - отмечает автогонщик.

Перед выездом стоит убирать с машины весь снег, подчеркивает Мочанов.

"На торможении решают скорость реакции, шина по сезону с корректным давлением, умение давить тормоз когда тебе в ответ по педали бьет ABS, антиблокировочная система тормозов. И в это время можно рулить. Отруливать", - отмечает журналист.

Стоит напомнить, что ранее вечером 8 февралям во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Автомобиль, Снег, Алексей Мочанов.
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