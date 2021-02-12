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Финский художник с помощью добровольцев создал гигантский узор из снега на поле для гольфа (фото, видео)

Финский художник с помощью добровольцев создал гигантский узор из снега на поле для гольфа (фото, видео)
05:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Созданная на снегу тысячами шагов гигантская паутина геометрических узоров появилась на поле для гольфа в Финляндии, которая привлекает к себе внимание всего мира. Эффектный дизайн в южном городе Эспоо был разработан художником-любителем Янне Пююккё и 11 добровольцами.

Используя веревку и снегоступы, Пююккё и его команда волонтеров создали рисунок за два дня в минувшие выходные, сообщает BBC.

Это произведение искусства, размером 160 метров, считается крупнейшим снежным рисунком, когда-либо созданном в стране.

Прежде всего, Пююккё разработал узор из фигур на своем компьютере дома.

Художник распечатал подробные чертежи для каждого добровольца, которому он должен был следовать, рассказав им, как нарисовать его на заснеженном поле для гольфа Löfkulla, недалеко от столицы, Хельсинки. Для изготовления линий они использовали веревку и носили снегоступы длиной 50 см и шириной 30 см.

Рисунок состоял из шести больших фигур в виде снежинок со звездой, соединяющей их в центре.

Рисунок на снегу

Рисунок на снегу

Стоить добавить, что похожее произведение дизайнер создавал два года назад в городе Нууксио.

Напомним, что во всем мире найдется немало творческих людей, гордящимся своими творениями, которые не все могут серьезно воспринять. Вот в Якутии житель небольшой деревни из навоза создал главный символ 2021 года - Быка в полный рост.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

Все по теме:

Финляндия, Снег, Искусство, Рисунки, Янне Пююккё.
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