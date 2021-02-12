Финский художник с помощью добровольцев создал гигантский узор из снега на поле для гольфа (фото, видео)

Созданная на снегу тысячами шагов гигантская паутина геометрических узоров появилась на поле для гольфа в Финляндии, которая привлекает к себе внимание всего мира. Эффектный дизайн в южном городе Эспоо был разработан художником-любителем Янне Пююккё и 11 добровольцами.

Используя веревку и снегоступы, Пююккё и его команда волонтеров создали рисунок за два дня в минувшие выходные, сообщает BBC.

Это произведение искусства, размером 160 метров, считается крупнейшим снежным рисунком, когда-либо созданном в стране.

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Прежде всего, Пююккё разработал узор из фигур на своем компьютере дома.

Художник распечатал подробные чертежи для каждого добровольца, которому он должен был следовать, рассказав им, как нарисовать его на заснеженном поле для гольфа Löfkulla, недалеко от столицы, Хельсинки. Для изготовления линий они использовали веревку и носили снегоступы длиной 50 см и шириной 30 см.

Рисунок состоял из шести больших фигур в виде снежинок со звездой, соединяющей их в центре.

Стоить добавить, что похожее произведение дизайнер создавал два года назад в городе Нууксио.

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