В Якутии объявился новый скульптор, который слепил из навоза символ 2021 года: фото «шедевра»

В селе Абага в Якутии появился «необычный» символ 2021 года. Один из жителей деревни, Игорь Елисеевич Меликов, создал быка из… навоза.

Об этом сообщает издание News.Ykt.Ru.

Автор «шедевра» хотел изготовить фигуру быка якутской породы, так как выступает за сохранение и приумножение якутского племенного скота. Игорь Елисеевич очень старался создать максимально похожую фигуру на якутского быка.

Ранее, фермер не работал с подобным материалом - это его первый опыт работы с навозом. Ранее он создавал скульптуры из снега и льда.

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