"Вот это я понимаю искусство!" Пикантная выставка картин в Одессе взволновала сеть (фото)

В Одессе в центре креативных искусств Siniy Crab прошла выставка картин Евы Ятт и Зои Харлампиди. Необычным было то, что все экспонаты были посвящены тематике мужских и женских гениталий.

Выставка на улице Приморской, получившая название "Лаконичное М/Ж многословное", прошла 17 декабря и длилась лишь один вечер.

Фотографиями с выстави поделились, как авторы работ, так и посетители мероприятия.

"Мы мутные, искусство - четкое. Вульвы из космоса, писюны с короной, вокал и бокал сухого шампанского - четверговое комбо!", - пишут посетители выставки.

Как сообщалось ранее, известный своей таинственностью уличный художник Banksy на днях обнародовал новый рисунок, героиней которого стала чихающая бабушка. Работа появилась на одной из улиц Бристоля.