Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего
В Украине за сутки - более 3200 случаев заражения Covid-19: в каких регионах заболевших больше всего
В США нашли расизм в школьном курсе алгебры: предмет хотят отменить
В США нашли расизм в школьном курсе алгебры: предмет хотят отменить
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании
Сегодня ЕС может ввести санкции против РФ по делу Навального: чего ждать Москве
Сегодня ЕС может ввести санкции против РФ по делу Навального: чего ждать Москве

"Почувствуйте себя украинцами": жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку

"Почувствуйте себя украинцами": жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку
09:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Мэры двух крупнейших городов американского Техаса заявили, что штат должен помочь оплатить некоторые из шокирующих счетов за электричество, направленных местным жителям после зимнего шторма, вызвавшего массовые отключения. Суммы в этих платежках достигают $5000, сообщает "Голос Америки"

Так, в Техасе действует крайне необычный дерегулированный рынок электроэнергии, позволяющий потребителям выбирать поставщиков из десятков конкурирующих компаний. 

Некоторые поставщики продают электричество по оптовым ценам, растущим вместе со спросом. Последний взлетел до небес, когда штат, не привыкший к холодам, охватили рекордные морозы. Результат аномальных холодов - более 4 миллионов человек без электроэнергии.

Некоторые техасцы, которые все еще могли включать свет или пользоваться холодильником, получили счета на сумму 5 тысяч долларов или даже больше всего лишь за пять дней пользования электроэнергией. 

В свою очередь, газета Dallas Morning News сообщила, что один провайдер, предлагавший оптовый тариф, призывал тысячи потребителей сменить поставщика до прихода шторма, чтобы избежать высоких цен. Но многие решили, что эта процедура займет слишком много времени. 

"Такой счет должен быть направлен штату Техас, – заявил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в интервью CBS News. – Когда они получают такие заоблачные счета за электричество, а им нужно платить за свои дома, ремонтировать их, они не должны нести ответственность".

Стоит отметить, что президент США Джо Байден 20 февраля выпустил декларацию, в которой объявил Техас зоной крупномасштабного стихийного бедствия. Это позволяет выделять федеральные средства на оказание помощи людям, пострадавшим от шторма, включая помощь с временным жильем, ремонтом домов и кредиты под низкие проценты. 

На этих выходных все электростанции снова заработали, и электричество вернулось в большинство домов по мере нормализации погоды. Однако сохраняются проблемы с водоснабжением, и миллионам техасцев рекомендовано кипятить воду перед употреблением.

Напомним, что ранее миллионы жителей Техаса остались без воды, электричества и тепла из-за снежного шторма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 534

Все по теме:

США, Техас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
04 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
05 Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
&quot;Почувствуйте себя украинцами&quot;: жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку
"Почувствуйте себя украинцами": жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку
Сестры с &quot;Алиби&quot; вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу &quot;Голос країни&quot; (фото, видео)
Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь