"Почувствуйте себя украинцами": жителям Техаса из-за морозов пришли неподъемные счета за коммуналку

Мэры двух крупнейших городов американского Техаса заявили, что штат должен помочь оплатить некоторые из шокирующих счетов за электричество, направленных местным жителям после зимнего шторма, вызвавшего массовые отключения. Суммы в этих платежках достигают $5000, сообщает "Голос Америки"

Так, в Техасе действует крайне необычный дерегулированный рынок электроэнергии, позволяющий потребителям выбирать поставщиков из десятков конкурирующих компаний.

Некоторые поставщики продают электричество по оптовым ценам, растущим вместе со спросом. Последний взлетел до небес, когда штат, не привыкший к холодам, охватили рекордные морозы. Результат аномальных холодов - более 4 миллионов человек без электроэнергии.

Некоторые техасцы, которые все еще могли включать свет или пользоваться холодильником, получили счета на сумму 5 тысяч долларов или даже больше всего лишь за пять дней пользования электроэнергией.

В свою очередь, газета Dallas Morning News сообщила, что один провайдер, предлагавший оптовый тариф, призывал тысячи потребителей сменить поставщика до прихода шторма, чтобы избежать высоких цен. Но многие решили, что эта процедура займет слишком много времени.

"Такой счет должен быть направлен штату Техас, – заявил мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в интервью CBS News. – Когда они получают такие заоблачные счета за электричество, а им нужно платить за свои дома, ремонтировать их, они не должны нести ответственность".

Стоит отметить, что президент США Джо Байден 20 февраля выпустил декларацию, в которой объявил Техас зоной крупномасштабного стихийного бедствия. Это позволяет выделять федеральные средства на оказание помощи людям, пострадавшим от шторма, включая помощь с временным жильем, ремонтом домов и кредиты под низкие проценты.

На этих выходных все электростанции снова заработали, и электричество вернулось в большинство домов по мере нормализации погоды. Однако сохраняются проблемы с водоснабжением, и миллионам техасцев рекомендовано кипятить воду перед употреблением.

Напомним, что ранее миллионы жителей Техаса остались без воды, электричества и тепла из-за снежного шторма.