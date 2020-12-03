Бесконечная метель превратила в сугроб целый город на севере России (видео)

За последние дни ноября в Норильске на севере Красноярского края РФ, выпало почти 200% осадков от месячной нормы. Из-за циклона город превратился в один большой сугроб - замело автомобили, дороги, остановки и даже первые этажи зданий.

Впечатляющие видео последствий этого буйства погоды публикуют в соцсетях местные жители.

Снегопад не прекращается уже две недели. Вывезли около 400 тысяч тонн снега, треть от того, что обычно вывозят из города за всю северную зиму.

За прошедшие выходные выпала двойная норма снега.

Норильск превратился в один большой сугроб — снег идёт пять дней без остановки, выпало уже почти две месячные нормы осадков https://t.co/WRTG4O0qqS pic.twitter.com/QiPLkf2zz6 — TJ (@tjournal) November 30, 2020

Сообщается, что в городе сохраняется штормовое предупреждение, объявленное вечером в воскресенье.

По прогнозу синоптиков, в четверг опять будет снег, метель и ветер с порывами до 27 м/с.

Выйти из подъезда на улицу в Норильске сейчас – достижение. Куда сложнее найти свою машину – местные жители не только раскапывают автомобили, но и самостоятельно прокладывают путь на дорогу.





Пользователи сети активно обсуждают погодные "капризы".

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Пока на большей территории Украине только начинает холодать и выпадают первые осадки, в России во Владивостоке - настоящий апокалипсис: прошел ледяной дождь и резко упала температура.

Напомним, этим летом в июне, Норильск накрыло снегом.