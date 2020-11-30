Есть ли снег в Буковеле и на Драгобрате: фото и видео из онлайн-камер

В конце ноября жители ряда регионов Украины смогли увидеть настоящую снежную зиму.

21 ноября кадрами "зимней сказки" поделились жители Сумской и Запорожской областей.

А уже 29 ноября первый снег обрадовал жителей Луцка. Впрочем, не обделила погода и жителей других Западных областей.

Согласно данным Windy.com, 30 ноября снег сыпанул в ряде центральных, северных и южных областей.

Не остались без снега и популярные украинские горнолыжные курорты.

Согласно записей с веб-камер, обнародованных SNIG.INFO, 30 ноября Буковель выглядит следующим образом.

А вот так выглядит Драгобрат:

Непогода на горе Тростян, неподалеку от Славского:

Как сообщалось ранее, популярные карпатские курорты не собираются прекращать работу в новогодние праздники, а забронировать места там все еще возможно. Детальней об этом читайте в материале "Телеграф": Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?