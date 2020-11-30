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Есть ли снег в Буковеле и на Драгобрате: фото и видео из онлайн-камер

Есть ли снег в Буковеле и на Драгобрате: фото и видео из онлайн-камер
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В конце ноября жители ряда регионов Украины смогли увидеть настоящую снежную зиму. 

21 ноября кадрами "зимней сказки" поделились жители Сумской и Запорожской областей

А уже 29 ноября первый снег обрадовал жителей Луцка. Впрочем, не обделила погода и жителей других Западных областей.

Согласно данным Windy.com, 30 ноября снег сыпанул в ряде центральных, северных и южных областей. 

Не остались без снега и популярные украинские горнолыжные курорты.

Согласно записей с веб-камер, обнародованных SNIG.INFO,  30 ноября Буковель выглядит следующим образом. 

А вот так выглядит Драгобрат:

Непогода на горе Тростян, неподалеку от Славского: 

Как сообщалось ранее, популярные карпатские курорты не собираются прекращать работу в новогодние праздники, а забронировать места там все еще возможно. Детальней об этом читайте в материале "Телеграф": Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?

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Все по теме:

Погода, Снег, Буковель, Драгобрат, Тростян.

Автор:

Телеграф
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