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Жители Норильска встретили начало лета со снегом

Жители Норильска встретили начало лета со снегом
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот Youtube, TUT.BY

В российском городе Норильск, который расположен за полярным кругом, в начале июня выпал снег, такое явление в этом регионе повторяется почти каждый год.

Жители российского города Норильска, расположенного за полярным кругом, начали выкладывать в соцсетях видео с летним снегом. На видео норильчане бегают среди сугробов и откапывают от снега гаражи.

Подобные видео публикуются жителями Норильска почти каждый год, ведь первый месяц лета в Заполярье обычно выдается холодным.

На кадрах видно, как мужчина в футболке и шортах, крича "Лето!", прыгает в снег, а затем делает "ангелочка". стоит отметить, что для Норильска снег в начале июня является обычным делом. Средняя температура в июне составляет около семи градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине 4 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы, температура 24-29°. Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

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Россия, Снег, Норильск, Заполярье, Июнь.
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