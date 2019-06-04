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Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
08:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во вторник, 4 июня, в центральных и южных областях местами град и шквалы, дневная температура поднимется до +29°.

В Украине во вторник пройдут кратковременные дожди и грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы, температура 24-29°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура 24-29°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 26-28°. На Киевщине местами кратковременный дождь, гроза. Температура 24-29°.

Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +24…+26
  • Львов – +23…+25
  • Ивано-Франковск – +23…+25
  • Тернополь – +23…+25
  • Черновцы – +22…+24
  • Хмельницкий – +23…+25
  • Луцк – +24…+26
  • Ровно – +25…+27
  • Житомир – +26…+28
  • Винница – +25…+27
  • Одесса – +24…+26
  • Николаев – +26…+28
  • Херсон – +27…+29
  • Симферополь – +26…+28
  • Кропивницкий – +26…+28
  • Черкассы – +26…+28
  • Чернигіов – +26…+28
  • Сумы – +26…+28
  • Полтава – +26…+28
  • Днепр – +29…+31
  • Запорожье – +27…+29
  • Донецк – +26…+28
  • Луганск – +26…+28
  • Харьков – +26…+28
  • Киев – +26…+28

Согласно прогнозу, 5-6 июня в южных, центральных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, лишь на севере Левобережья и в восточных областях без осадков.

Погода в среду, 5 июня Фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге страны до 21°; днем 24-29°, в западных областях 22-27°. На Киевщине 5-6 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Погода в среду, 6 июня Фото: meteo.gov.ua

7- 8 июня в западных, северных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°. В столичном регионе 7- 8 июня пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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Град, Шквалы, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине 4 июня.
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