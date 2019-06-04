Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода

Новости Украины: Во вторник, 4 июня, в центральных и южных областях местами град и шквалы, дневная температура поднимется до +29°.

В Украине во вторник пройдут кратковременные дожди и грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы, температура 24-29°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура 24-29°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 26-28°. На Киевщине местами кратковременный дождь, гроза. Температура 24-29°.

Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24…+26

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +24…+26

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Винница – +25…+27

Одесса – +24…+26

Николаев – +26…+28

Херсон – +27…+29

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +26…+28

Чернигіов – +26…+28

Сумы – +26…+28

Полтава – +26…+28

Днепр – +29…+31

Запорожье – +27…+29

Донецк – +26…+28

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28

Согласно прогнозу, 5-6 июня в южных, центральных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, лишь на севере Левобережья и в восточных областях без осадков.

Погода в среду, 5 июня Фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге страны до 21°; днем 24-29°, в западных областях 22-27°. На Киевщине 5-6 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Погода в среду, 6 июня Фото: meteo.gov.ua

7- 8 июня в западных, северных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°. В столичном регионе 7- 8 июня пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.