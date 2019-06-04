Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода

В Украине во вторник пройдут кратковременные дожди и грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы, температура 24-29°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура 24-29°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.
В Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 26-28°. На Киевщине местами кратковременный дождь, гроза. Температура 24-29°.
Прогноз погоды на вторник, 4 июня, в городах Украины:
Согласно прогнозу, 5-6 июня в южных, центральных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, лишь на севере Левобережья и в восточных областях без осадков.
Погода в среду, 5 июня Фото: meteo.gov.ua
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге страны до 21°; днем 24-29°, в западных областях 22-27°. На Киевщине 5-6 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
Погода в среду, 6 июня Фото: meteo.gov.ua
7- 8 июня в западных, северных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°. В столичном регионе 7- 8 июня пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.