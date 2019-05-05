Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары

Новости Украины: Синоптик дал прогноз на лето-2019 и рассказал, когда Украину накроет аномальная жара.

Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

"Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температура будет такой же жаркой",– сказал синоптик.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.