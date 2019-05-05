Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары

Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
09:17 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Синоптик дал прогноз на лето-2019 и рассказал, когда Украину накроет аномальная жара.

Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

"Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температура будет такой же жаркой",– сказал синоптик.

Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Синоптики, Леонид Горбань, Погода летом, Прогноз на лето, Погода в июне, Погода в июле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь