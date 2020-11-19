На Россию обрушился погодный апокалипсис: видео последствий непогоды

Пока в Украине только начинает холодать и выпадают первые осадки в России во Владивостоке погода повела себя довольно агрессивно. В четверг 19 ноября выпал ледяной дождь и резко упала температура, что привело к нарушению электроснабжения и множественным опасным инцидентам.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.
В сети поделились кадрами последствий резкого ухудшения погодных условий в РФ - видео YouTube.
По предварительным данным, мокрый снег и ледяной дождь стали причиной перекрытия некоторых дорог в регионах.
Стоит отметить, что такой погодный кошмар сейчас распространился по всей России.
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