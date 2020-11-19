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На Россию обрушился погодный апокалипсис: видео последствий непогоды

На Россию обрушился погодный апокалипсис: видео последствий непогоды
08:14 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Пока в Украине только начинает холодать и выпадают первые осадки в России во Владивостоке погода повела себя довольно агрессивно. В четверг 19 ноября выпал ледяной дождь и резко упала температура, что привело к нарушению электроснабжения и множественным опасным инцидентам.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

В сети поделились кадрами последствий резкого ухудшения погодных условий в РФ - видео YouTube.

По предварительным данным, мокрый снег и ледяной дождь стали причиной перекрытия некоторых дорог в регионах.

Стоит отметить, что такой погодный кошмар сейчас распространился по всей России.

Читайте также в материале "Телеграфа": Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области нелепо объяснил, почему уехал лечить COVID-19 в Москву.

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Все по теме:

Россия, Погода.

Автор:

Телеграф
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