На Россию обрушился погодный апокалипсис: видео последствий непогоды

Пока в Украине только начинает холодать и выпадают первые осадки в России во Владивостоке погода повела себя довольно агрессивно. В четверг 19 ноября выпал ледяной дождь и резко упала температура, что привело к нарушению электроснабжения и множественным опасным инцидентам.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

В сети поделились кадрами последствий резкого ухудшения погодных условий в РФ - видео YouTube.

По предварительным данным, мокрый снег и ледяной дождь стали причиной перекрытия некоторых дорог в регионах.

Стоит отметить, что такой погодный кошмар сейчас распространился по всей России.

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