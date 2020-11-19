Чиновник РФ нелепо объяснил, почему уехал лечить COVID-19 в Москву: посмеялись даже пропагандисты Путина

Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил лечиться в московской частной клинике.

Такое решение было ним принято, "чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях".

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - сказал Сипягин.

Его слова стали поводом для бурного обсуждения в сети.

Так, канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Все правильно. А когда дети депутатов учатся в Лондоне - это для того, чтобы не занимать бюджетные места в российских вузах".

В комментариях пользователи сетей, подняли на смех "надменное решение" губернатора Сипягина.

"Какой заботливый губернатор!", "Не устаём восхищаться милосердием чиновников...", " Губернатор решил койку слева не занимать. А то вдруг еще в коридоре положат", "Странно, что не улетел на частном самолёте в европейскую клинику, губеры теряют хватку".

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заразившийся коронавирусом, выбрал для лечения частную клинику в Москве, чтобы «не занимать койки в государственных больницах региона». Какой заботливый губернатор! pic.twitter.com/1iUXDtK09M — Команда Навального (@teamnavalny) November 17, 2020

В связи с госпитализацией Владимира Владимировича, вспоминается сюжет из "Нашей Раши" - о пациентах, которые лечатся платно и за счет государства. Губернатор решил койку слева не занимать. А то вдруг еще в коридоре положат pic.twitter.com/bNeWIN6sAm — Чеснок (@chesnok_media) November 18, 2020