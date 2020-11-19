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Четверг, 19.11.2020
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Чиновник РФ нелепо объяснил, почему уехал лечить COVID-19 в Москву: посмеялись даже пропагандисты Путина

Чиновник РФ нелепо объяснил, почему уехал лечить COVID-19 в Москву: посмеялись даже пропагандисты Путина
01:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил лечиться в московской частной клинике.

Такое решение было ним принято, "чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях".

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - сказал Сипягин.

Его слова стали поводом для бурного обсуждения в сети.

Так, канал журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова прокомментировал сложившуюся ситуацию:  "Все правильно. А когда дети депутатов учатся в Лондоне - это для того, чтобы не занимать бюджетные места в российских вузах".

В комментариях пользователи сетей, подняли на смех "надменное решение" губернатора Сипягина.

"Какой заботливый губернатор!", "Не устаём восхищаться милосердием чиновников...", " Губернатор решил койку слева не занимать. А то вдруг еще в коридоре положат", "Странно, что не улетел на частном самолёте в европейскую клинику, губеры теряют хватку".

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Все по теме:

Москва, Лечение, Губернатор, Коронавирус, Владимирская область, Covid-19, Владимира Сипягин.

Автор:

Телеграф
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