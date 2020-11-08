Украину накрыло туманом: сказочные фото и видео

В ночь на воскресенье, 8 ноября, Украину накрыло непроглядным туманом, который продержался до самого утра. Удивительными фото и видео делятся украинцы сразу из ряда городов.
Как мы писали, антициклон Ramesh начнет покидать Украину, но все еще сохранит влияние на погоду в стране. Ожидается потепление, влажность и туман. Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье установится пасмурная, но сухая погода. Температура в среднем составит +8..+13 градусов, а на Юге +12..+15. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.
В Киеве также будет сухо. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.
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Одессу покроют облака, день и вечер ожидаются ясные и безоблачные. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов.
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В воскресенье, 8 ноября, погода в Харькове будет пасмурной с утра и до самого вечера, но обойдется без дождей.
Максимальная температура - +9°, минимальная - +5°.
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В Сумах ветер будет умеренным, порой порывистый. Температура +8...+10 градусов.
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Пасмурная ночь и хмурое утро сменятся в Тернополе ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Температура +10...+12 градусов тепла.
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Ранее "Телеграф" писал, когда в Украину придут первые заморозки.