Украину накрыло туманом: сказочные фото и видео

В ночь на воскресенье, 8 ноября, Украину накрыло непроглядным туманом, который продержался до самого утра. Удивительными фото и видео делятся украинцы сразу из ряда городов.

Как мы писали, антициклон Ramesh начнет покидать Украину, но все еще сохранит влияние на погоду в стране. Ожидается потепление, влажность и туман. Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье установится пасмурная, но сухая погода. Температура в среднем составит +8..+13 градусов, а на Юге +12..+15. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве также будет сухо. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрий (@your_virtual_faust) on Nov 7, 2020 at 1:18pm PST

View this post on Instagram A post shared by Max (@_max_xvw) on Nov 7, 2020 at 9:53pm PST

Одессу покроют облака, день и вечер ожидаются ясные и безоблачные. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов.

View this post on Instagram A post shared by (ړײ) Валюша Осадчая (@valyaosadchaya) on Nov 7, 2020 at 9:13pm PST

View this post on Instagram A post shared by Kariuk Alina (@alinka_k709) on Nov 7, 2020 at 9:37pm PST

View this post on Instagram A post shared by Nino Nekatamadze | Bulldogs (@nino_nekatamadze) on Nov 7, 2020 at 10:11pm PST

View this post on Instagram A post shared by АлександрПетрович (@iovchev1111alexandr) on Nov 7, 2020 at 9:41pm PST

В воскресенье, 8 ноября, погода в Харькове будет пасмурной с утра и до самого вечера, но обойдется без дождей.

Максимальная температура - +9°, минимальная - +5°.

View this post on Instagram A post shared by Anna Illina (@annablack1993) on Nov 7, 2020 at 6:15pm PST

View this post on Instagram A post shared by Anna Illina (@annablack1993) on Nov 7, 2020 at 8:39pm PST

В Сумах ветер будет умеренным, порой порывистый. Температура +8...+10 градусов.

View this post on Instagram A post shared by Сыромятников Виталий -Фотограф (@syromiatnikov.vitalii) on Nov 7, 2020 at 2:57pm PST

View this post on Instagram A post shared by Alexander Honcharenko (@alexanderhoncharenko) on Nov 7, 2020 at 1:47pm PST

Пасмурная ночь и хмурое утро сменятся в Тернополе ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Температура +10...+12 градусов тепла.

View this post on Instagram A post shared by #1 Ternopil (@one_ternopil_gram) on Nov 7, 2020 at 2:36pm PST

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украину придут первые заморозки.