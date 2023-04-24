Не "кара", а "краса" небесна: у небі над Україною спостерігають північне сяйво (фото)

Земля отримала солідний викид сонячної маси, через що в небі з’явилося незвичайне явище

Після яскравого спалаху над Києвом багато українців почали ставитися з підозрою до будь-якого явища, яке спостерігається в небі, бачачи в ньому то "підступи ворога", то "провісник ймовірних важких боїв", а то "признак швидкої перемоги".

Втім, у явищі, що розгорнулося над країною в ніч на понеділок, 24 квітня, немає нічого надприродного — Земля отримала солідний викид сонячної маси, через що в небі розігралося щось схоже на північне сяйво.

"Магія! Чарівництво", — коментують у соцмережах видовище очевидці барвистого природного явища.

Причому, що характерно, про незвичайне дійство на нічному небі повідомляють із різних регіонів країни. Наприклад, першими його помітили під Києвом.

Потім до дружного хору захоплених глядачів небесної краси підключилися на Заході країни.

І, звісно, не могло обійтися без Сходу.

На щастя, замість первісних "страхів", реакція на незвичайне світіння скрізь позитивна: "краса", "чудово", "незвичайно", "дивовижно". І дійсно, багато хто сприймає його як "знак природи" про близьку Перемогу. Хочеться сподіватися, що це насправді так.

Раніше "Телеграм" писав про два "сюрпризи", які Земля піднесла українцям за один день.