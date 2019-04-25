Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: северное сияние в Скандинавии (Фото)

Мало кто не знает, что такое северное сияние, еще меньше тех, кто никогда не видел это чарующее природное явление своими глазами. Большинство людей думает, зачем планировать такое долгое и утомительное путешествие, если это можно увидеть по Интернету, сидя в тепле и комфорте. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому туры в северные страны имеют популярность среди тех, кто хотел бы воочию убедиться в волшебстве и зрелищности этих завораживающих сияний. И фотографии, которые привозят с собой как профессионалы, так и фотографы-любители, демонстрируют всю красоту северных сияний!