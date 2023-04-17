"Штормить" будет почти неделю: на Землю надвигается мощная магнитная буря

Появились изменения в графике магнитных бурь

До конца апреля оставалось менее двух недель, и за это время Землю несколько раз покроют мощные магнитные бури. При этом один из них затянется почти на неделю.

Ближайшее магнитное возмущение должно произойти завтра, 18 апреля, однако в графике произошли изменения, сообщает Tesis.xras.

22 апреля Землю накроет ощутимая электромагнитная волна 4-го класса мощности ("оранжевая"), а через три дня штиля на планету обрушится серьезная магнитная буря, которая продлится с 26 по 1 мая включительно. Ее мощность будет спадать с красного уровня до оранжевого и снова будет расти.

Следующее электромагнитное возмущение прогнозируется уже 7 мая, после чего последует неделя штиля.

Магнитные бури – это мощные вспышки на Солнце, образующиеся вследствие напряженности магнитного поля светила. Когда волна взрыва достигает земли, то она взаимодействует с магнитным полем Земли и приводит к различным явлениям: полярным сияниям, отключениям радиосвязи, сбоям в работе спутников и в электросети. Поэтому врачи рекомендуют следить за состоянием своего здоровья и соблюдать правила избегания негативного влияния магнитных бурь на человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о параде планет из четырех "соседок" : Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся в строку.