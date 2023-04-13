Магнитных бурь на Земле станет больше: астрометеорологи предупредили о росте солнечной активности

Солнечная активность не прекратится почти до начала 2024 года

Астрометеорологи уверены, что из-за возникновения на Солнце больших пятен, в этом и начале следующего года следует ожидать максимальной электромагнитной активности на светиле, и как следствие — магнитных бурь на Земле.

По данным ресурса Spaceweather, причиной тому стало "умирание" магнитных полей от обширных пятен и возникновение новых в ходе следующего солнечного цикла.

Специалисты говорят, что изменение последнего солнечного цикла (с 24-го на 25-й) произошло в середине декабря 2021 года, достигнет своего пика в 2024-м и должно угаснуть к концу 2031-го.

А тем временем на сайте Tesis.xras появился обновленный план геомагнитных штормов, и ближайшую бурю в апреле следует ожидать уже через четыре дня – 18 апреля. Ее мощность достигнет 4-го класса, который расценивается как магнитное возмущение.

По графику самые сильные ("красные") магнитные бури должны произойти 20, 27 и 30 апреля. Количество средних ("оранжевых") магнитных бурь прогнозируется пять. Такими датами являются: 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Чтобы облегчить самочувствие в дни магнитной бури, а именно – устранить головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, следует соблюдать некоторые правила;

откажитесь от кофе и пейте больше травяного чая;

ешьте сезонные фрукты и овощи;

не занимайтесь тяжелым физическим трудом;

проветривайте перед сном комнату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о необычном фото с Марса. Специалистов сбил с толку нестандартной формы камень, лежавший на планете.