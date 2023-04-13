Магнітних бурь на Землі стане більше: астрометеорологи попередили про зростання сонячної активності

Cонячна активність не припиниться майже до початку 2024-року

Астрометеорологи впевнені, що через виникнення на Сонці великих плям, цього та на початку наступного року слід чекати максимальної електромагнітної активності на світилі, і як наслідок — магнітних бур на Землі.

За даними ресурсу Spaceweather, причиною тому стало "вмирання" магнітних полів від великих плям і виникнення нових у ході наступного сонячного циклу.

Фахівці кажуть, що зміна останнього сонячного циклу (з 24-го на 25-й) відбулась у середині грудня 2021 року, сягне свого піку 2024-го і має згаснути до кінця 2031-го.

На сайті Tesis.xras є оновлений план геомагнітних штормів і найближчу бурю у квітні слід чекати вже через чотири дні — 18 квітня. Її потужність сягне 4-го класу, що розцінюється як магнітне збурення.

За графіком, найсильніші ("червоні") магнітні бурі мають відбутися 20, 27 та 30 квітня. Кількість середніх ("оранжевих") магнітні бурь прогнозується п'ять. Такими датами є: 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Щоб полегшити самопочуття в дні магнітної бурі, а саме – усунути головний біль і запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, слід дотримуватися деяких правил;

відмовтесь від кави і пийте більше трав'яного чаю;

їжте сезонні фрукти і овочі;

не займайтесь важкою фізичною працею;

провітрюйте перед сном кімнату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про незвичайне фото з Марса. Спеціалістів збив з пантелику нестандартної форми камінь, який лежав на планеті.