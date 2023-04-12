"Підкиньте монетку": яка ймовірність наближення магнітного шторму вже сьогодні

12 квітня метеорологи прогнозують нову магнітну бурю

Не встигли астрометеорологи попрощатися з плямою-"бегемотом" AR3270 на Сонці, як фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомили, що на світилі утворилися дві плями — AR3272 і AR3276, які можуть спровокувати магнітні бурі найближчими днями.

Як повідомили в Spaceweathe, сонячний спалах класу М, тобто середньої потужності, може відбутись вже сьогодні, 12 квітня, і він принесе з собою геомагнітний шторм.

Синоптики з NOAA оцінюють ймовірність спалаху близько 50%.

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, геомагнітна активність станом на 12, 13 і 14 квітня не прогнозується вище 3-го класу потужності (невелике збурення). Завтра і післязавтра магнітосфера Землі спокійна — 1-2 класс потужності.

Спеціалісти з Tesis.xras уточнили графік магнітних бурь у квітні, і тому після п'яти днів тиші, найпершу з них прогнозували 18 квітня. Її потужність сягне 4-го класу, що розцінюється як магнітне збурення.

Найдужчі магнітні бурі синоптики прогнозують 20, 27 та 30 квітня, потужність яких буде 5-го класу, що відповідає слабкому геомагнітному шторму. А бурі, що викликані сонячними вибухами і матимуть потужність 4-го рівня, очікуються переважно у другій частині місяця — 18, 21, 26, 28 і 29 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що астрономи знайшли чорну діру, яка набагато більша за Сонце.