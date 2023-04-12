"Подбросьте монетку": какова вероятность приближения магнитного шторма уже сегодня

12 апреля метеорологи прогнозируют новую магнитную бурю

Не успели астрометеорологи попрощаться с пятном-"бегемотом" AR3270 на Солнце, как специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, что на светили образовались два пятна — AR3272 и AR3276, которые могут спровоцировать магнитные бури в ближайшие дни.

Как сообщили в Spaceweathe, солнечная вспышка класса М, то есть средней мощности, может произойти уже сегодня, 12 апреля, и она принесет с собой геомагнитный шторм.

Синоптики из NOAA оценивают вероятность вспышки около 50%.

По данным синоптического ресурса Gismeteo, геомагнитная активность по состоянию на 12, 13 и 14 апреля не прогнозируется выше 3-го класса мощности (небольшое возмущение). Завтра и послезавтра магнитосфера Земли спокойна – 1-2 класс мощности.

Специалисты Tesis.xras уточнили график магнитных бурь в апреле, и поэтому после пяти дней тишины, первую из них прогнозировали 18 апреля. Ее мощность достигнет 4-го класса, который расценивается как магнитное возмущение.

Самые сильные магнитные бурые синоптики прогнозируют 20, 27 и 30 апреля, мощность которых будет 5-го класса, что соответствует слабому геомагнитному шторму. А бури, вызванные солнечными взрывами и обладающие мощностью 4-го уровня, ожидаются преимущественно во второй части месяца — 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что астрономы нашли черную дыру, которая гораздо больше Солнца.