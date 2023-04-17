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"Штормити" буде майже тиждень: на Землю насувається потужна магнітна буря

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Три дні поспіль на Землі будуть "червоні" магнітні бурі Новина оновлена 17 квітня 2023, 13:25
Три дні поспіль на Землі будуть "червоні" магнітні бурі. Фото Wikipedia

З'явились зміни в графіку магнітних бурь

До кінця квітня залишалося менше двох тижнів, і за цей час Землю кілька разів накриють потужні магнітні бурі. При цьому одна з них затягнеться майже на тиждень.

Найближче магнітне збурення мало б відбутись завтра, 18 квітня, однак у графіку відбулись зміни, повідомляє Tesis.xras.

22 квітня Землю накриє відчутна електромагнітна хвиля 4-го класу потужності ("помаранчева"), а через три дні штилю на планету обрушиться серйозна магнітна буря, яка триватиме з 26-го до 1 травня включно. Її потужність спадатиме з червоного рівня до помаранчевого і знову зростатиме.

Наступне електромагнітне збурення прогнозується вже 7 травня, після чого послідує тиждень штилю.

Магнітні бурі — це потужні спалахи на Сонці, які утворюються внаслідок напруженості магнітного поля світила. Коли хвилю вибуху досягає землі, то вона взаємодіє з магнітним полем Землі і призводить до різноманітних явищ: полярні сяйва, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і у електромережі. Тому лікарі рекомендують слідкувати за станом свого здоров'я і дотримуватись правил уникнення негативного впливу магнітних бурь на людину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про парад планет з чотирьох "сусідок": Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються в рядок.

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#Земля #Сонце #Прогноз #Магнітні бурі #Планети