"Штормити" буде майже тиждень: на Землю насувається потужна магнітна буря
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З'явились зміни в графіку магнітних бурь
До кінця квітня залишалося менше двох тижнів, і за цей час Землю кілька разів накриють потужні магнітні бурі. При цьому одна з них затягнеться майже на тиждень.
Найближче магнітне збурення мало б відбутись завтра, 18 квітня, однак у графіку відбулись зміни, повідомляє Tesis.xras.
22 квітня Землю накриє відчутна електромагнітна хвиля 4-го класу потужності ("помаранчева"), а через три дні штилю на планету обрушиться серйозна магнітна буря, яка триватиме з 26-го до 1 травня включно. Її потужність спадатиме з червоного рівня до помаранчевого і знову зростатиме.
Наступне електромагнітне збурення прогнозується вже 7 травня, після чого послідує тиждень штилю.
Магнітні бурі — це потужні спалахи на Сонці, які утворюються внаслідок напруженості магнітного поля світила. Коли хвилю вибуху досягає землі, то вона взаємодіє з магнітним полем Землі і призводить до різноманітних явищ: полярні сяйва, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і у електромережі. Тому лікарі рекомендують слідкувати за станом свого здоров'я і дотримуватись правил уникнення негативного впливу магнітних бурь на людину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про парад планет з чотирьох "сусідок": Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються в рядок.