Одразу чотири "сусідки" по Сонячній системі: коли можна побачити парад планет у квітні

Є два найкращі дні для спостереження

Для поціновувачів астрономії найближчим часом буде можливість насолодитися нечастим явищем — вирівнюванням планет, знаним як "парад планет". 11 квітня чотири планети Сонячної системи Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються в лінію поруч на небі. Це мале вирівнювання.

Як повідомляє Starwalk.space побачити їх можна буде після заходу сонця. Аби побачити Меркурій та Уран знадобляться оптичні прилади, а от Венера та Марс будуть видні неозброєним оком.

Побачити Меркурій можна лише нетривалий час одразу після заходу сонця близько до горизонту. Шукати планети треба на західному небосхилі. Уран буде розташований між Меркурієм та Венерою. Якщо ви не встигнете подивитись парад планет 11 квітня, вирівнювання буде помітним за кілька днів до та після найкращої дати спостереження.

Як парад планет виглядатиме на небосхилі

Аби побачити його найкраще треба чітко дізнатися час заходу сонця. Відрізнити планети від зірок можна по тому, що вони не блимають. Треба вийти на рівну місцевість без дерев та високих будинків з темним небом без зайвого світла навколо. Найяскравішою буде Венера. Зазначимо, що це не останній парад планет у квітні — 24 можна буде знову побачити таке ж вирівнювання на небі.

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