Сразу четыре "соседки" по Солнечной системе: когда можно увидеть парад планет в апреле

Есть два лучших дня для наблюдения

Для любителей астрономии в ближайшее время будет возможность насладиться нечастым явлением — выравниванием планет, известным как "парад планет". 11 апреля четыре планеты солнечной системы Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся в линию рядом на небе. Это малое выравнивание.

Как сообщает Starwalk.space, увидеть их можно будет после заката. Чтобы увидеть Меркурий и Уран понадобятся оптические приборы, а Венера и Марс будут видны невооруженным глазом.

Увидеть Меркурий можно только непродолжительное время сразу после заката близко к горизонту. Искать планеты нужно на западном небосводе. Уран будет расположен между Меркурием и Венерой. Если вы не успеете посмотреть парад планет 11 апреля, выравнивание будет заметно за несколько дней до и после наилучшей даты наблюдения.

Как парад планет будет выглядеть на небосводе

Чтобы увидеть его лучше всего, нужно четко узнать время заката. Отличить планеты от звезд можно по тому, что они не мигают. Надо выйти на ровную местность без деревьев и высоких домов с темным небом без лишнего света вокруг. Самой яркой будет Венера. Отметим, что это не последний парад планет в апреле — 24 можно будет снова увидеть такое же выравнивание на небе.

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