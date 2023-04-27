Магнитная буря уже на носу: чего ждать украинцам из космоса в ближайшие дни

Почти двадцать дней отдыха "светят" украинцам

Уже в ближайшее время Солнце даст жителям Земли возможность отдохнуть от магнитных бурь, солнечных затмений и торнадо на светиле, однако сегодня нам еще предстоит пережить магнитное возмущение.

Как сообщает Spaceweather, уже вот-вот на Землю обрушится геомагнитный шторм.

Астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) уверены, что магнитная буря составит 4 балла, то есть G1 уровня мощности. Она будет вызвана выбросом корональной массы на Солнце (СМЕ), которая "вылетела" в космос 24 апреля.

Специалисты же солнечной лаборатории Tesis.xras уверены, что 27 апреля магнитосфера Земли будет спокойной, а магнитное возмущение 4-го класса мощности прогнозируется 28 апреля.

После пятницы магнитных бурь не ожидается. За последние два дня апреля солнечная активность будет пониженной, поэтому никак не повлияет на магнитные поля Земли. Но в следующий месяц принесет с собой очень сильную магнитную бурю, которая будет бушевать 21 и 22 мая. Ее мощность достигнет максимально 8 баллов (класс G4), а затем упадет до 5 баллов (слабая буря).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о полярном сиянии над Украиной, которое образовалось в результате сильной магнитной бури.