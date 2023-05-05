Солнце остынет и поглотит Землю: ученые смоделировали нерадостное будущее нашей планеты

Печальные события могут произойти уже через 5 млрд лет

В конце жизни звезды средних величин – таких, как наше Солнце — сильно увеличиваются в размерах, ненадолго превращаясь в тусклых красных гигантов. Примерно через пять миллиардов лет такая судьба ждет и наше светило, которое расширится, охладится и поглотит ближайшие планеты, включая Землю.

К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института (MIT), которые наблюдали "вживую", как расположенная в 12 тысячах световых лет звезда уничтожила массивную планету.

Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Автор статьи Кишалай Де (Kishalay De) из Массачусетского технологического института (MIT) с коллегами анализировали данные обзора Zwicky Transient Facility, проведенного Паломарской обсерваторией. Их главной целью был поиск ярких красных новых — взрывов, вызванных слиянием звезд. Похожий сигнал ученые заметили в наблюдениях 2020 года: он пришел с расстояния более 12 тысяч световых лет и получил название ZTF SLRN-2020.

В течение десяти дней ZTF SLRN-2020 стал в сотню раз ярче, но все-таки недостаточно ярким для сливающихся звезд. Поэтому ученые присмотрелись к источнику внимательнее, использовав инструменты космической инфракрасной обсерватории NASA NEOWISE и наземной Обсерватории Кека.

Новые данные показали, что энергия вспышки была довольно скромной, примерно в тысячу раз меньше, чем можно было ожидать от красной новой. А вместо облака раскаленной плазмы ее окружала слегка подогретая пыль, бедная и водородом, и гелием.

Поэтому ученые заключили, что далекое событие связано со слиянием не столь крупных объектов. После дополнительных наблюдений и расчетов они показали, что ZTF SLRN-2020 начала разгораться в ИК-диапазоне задолго до ее обнаружения и остается яркой до сих пор.

Более того: моделирование показало, что и наше Солнце, превратившись в красного гиганта, разрушит пояс астероидов и обратит в пыль все крупные тела поблизости, включая Землю. Пока что светило находится лишь на первых шагах превращения в красного гиганта, однако примерно через 5 млрд лет оно полностью завершит этот процесс, поэтому нашим потомкам нужно будет задумываться о переселении в другие галактики. Тем более, что мест, потенциально пригодных для этого, хватает.