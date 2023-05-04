На Солнце заметили пятно с обратной полярностью: чем это чревато для Земли

В этом году следует ожидать увеличения числа магнитных бурь

Ученые из астрономических лабораторий предусматривали опасность от пятна AR3296 на Солнце в случае расширения, однако она совершила "ход конем" и нарушила закон Хейла, то есть закон об обратной полярности солнечных пятен.

По данным Spaceweather, около 3 процентов всех солнечных пятен нарушают закон Хэйла и такое явление вполне нормально.

Стандартные пятна должны иметь полярность -/+, а у AR3296 – все наоборот.

Подобные пятна имеют такой же срок существования и размер, как и обычные, но в одном аспекте они отличаются – солнечные пятна с обратной полярностью имеют больше шансов разразиться и вызвать сильные магнитные бури.

Между тем, как сообщает сайт Tesis.xras, в ближайшие дни можно отдохнуть от магнитных бурь. С 5 по 22 мая магнитосфера Земли будет спокойна. После тишины астросиноптиками прогнозируется магнитное возмущение, мощность которого будет достигать 4 баллов. Специалисты выделили следующие дни: 23, 24, 25 и 26 мая.

После этого последует один день перерыва, но с 28 по 30 мая магнитная буря возобновится и будет достигать мощности не выше 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что специалистами было зафиксировано пятно-"бегемот" на Солнце.