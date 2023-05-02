Ученым удалось сфотографировать все пятна на Солнце за месяц: чем они грозят Земле

Май с первых дней начинает беспокоить украинцев небольшими магнитными возмущениями

Синоптики из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждают о незначительной магнитной буре уже завтра, 3 мая, причиной которой стали выбросы корональной массы из пятна AR3288 в понедельник, 1 мая.

По данным Spaceweather, этот геомагнитный шторм будет достигать мощности 5 баллов, что может привести к полярному сиянию.

К тому же ученые отмечают, что апрель был перенасыщен количеством солнечных пятен — 96, что превышает официальные прогнозы 26-й месяц подряд.

Большое количество пятен на Солнце может означать, что солнечный максимум (цикл) может наступить раньше, чем ожидалось. Это явление может произойти в конце 2023 года.

В то же время, астросиноптики из Gismeteo уверены, что в ближайшие дни магнитосфера Земли будет спокойной, так что ожидать следует лишь небольших магнитных возмущений, мощность которых будет колебаться от 1-4 баллов.

Сайт Tesis.xras обнародовал обновленный график магнитных бурь в мае. Согласно ему, в этом месяце будет немало "оранжевых" дней, когда магнитосфера Земли будет находиться в состоянии возбуждения, однако она не перерастет в настоящую бурю. Кроме 3 мая ученые также выделили 6, 23-26 и 28-29 мая.

К счастью, в этом месяце "красных" магнитных бурь не предполагается.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о нетипичном природном явлении над Украиной — полярном сиянии. Оно появилось в результате сильной магнитной бури.