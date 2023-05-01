Новое пятно на Солнце: когда и какой магнитной бури ждать Земле

Новообразованное пятно следует бояться только тогда, когда оно начнет расширяться

Украинцы надеялись отдохнуть от магнитных бурь, "торнадо" на Солнце или вспышек северного сияния, но работники солнечной лаборатории сообщили о новом пятне на светиле, которое "трещит" мощными вспышками.

По прогнозам Spaceweather, пятно на Солнце еще вчера, 30 апреля, осуществило два выброса корональной массы (СМЭ) в космос.

Если верить астросиноптикам, ни один из этих выбросов не нанесет вреда Земле, но предупреждают, что в случае увеличения пятна, оно может стать значительным источником постоянных вспышек на солнце из геомагнитного воздействия на нашу планету.

В то же время, по данным специалистов Tesis.xras, в графике магнитных бурь произошли очень значительные изменения. В прогнозе появилось немало дней, когда магнитные бури будут достигать мощности 4 балла. Такими датами являются: 3, 6, 23-26 и 28 мая.

К счастью, специалисты уже не прогнозируют в мае магнитных бурь на 5 и выше баллов.

Очень сильная магнитная буря, прогнозируемая на 21-22 мая с мощностью до 8 баллов (что считается очень сильной бурей), уже отсутствует в графике. Однако она не исчезла, а уменьшилась до геомагнитного возмущения на 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что специалистами было зафиксировано пятно "бегемота" на Солнце.