На Луну летают по траектории, которую рассчитал украинец

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Изобретатель Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) из Полтавы сумел научно обосновать возможность космических полетов и разработал траекторию путешествий от Земли к Луне.

Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления. Она описана в книге Кондратюка от 1929 года "Завоевание межпланетных пространств", которую он издал за свой счет.

Впоследствии его идея была использована в практической космонавтике, в частности, во время первой в истории высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, эту трассу сейчас использует NASA, а пару лет назад по ней летала китайская миссия Chang’e 5.

Один из руководителей американской космической программы "Аполлон" Джон Хуболт как-то писал:

"Когда я… с замиранием сердца следил на мысе Кеннеди за стартом ракеты, несущей корабль "Аполлон" в направлении Луны, я думал в это время об украинце Юрии Кондратюке, который 50 лет назад разработал ту самую трассу, которой предстояло лететь нашим астронавтам. Боже мой!".

На оборотной стороне Луны именем Юрия Кондратюка назвали кратер. Его имя присвоили астероиду 3084 года, а в 2014 году занесли в Галерею международной космической славы в городе Аламогордо (штат Нью-Мексико, США).

Мир увидел бы больше изобретений гениального украинца, если бы не советские репрессии. Ученый, родившийся в 1897 году, был вынужден скрывать свою настоящую фамилию Шаргей (мать за происхождение была шведской баронессой), отказывался от амбициозных проектов из-за угрозы раскрыть биографию, часто менял адреса и места работы, работал кочегаром, смазчиком вагонов на железной дороге, рабочим сахарного завода.

В 1930-м без металла и гвоздей построил крупнейший в мире элеватор (зернохранилище), за что его посадили на три года из-за доноса о "вредительстве". Позже попал в конструкторское бюро ОГПУ и победил в конкурсе на лучший проект ветряной электростанции в Крыму, которая по своей мощности (12 тысяч киловатт) не имела аналогов в мире. Проект не был реализован только потому, что его куратор – нарком Серго Орджоникидзе – стал жертвой сталинских репрессий. В то же время, идея высокой ветровой мачты была использована Николаем Никитиным при строительстве Останкинской телебашни. За этот проект он получил Ленинскую премию.

Как сообщал "Телеграф", в NASA хотят изменить план колонизации Луны в рамках миссии Artemis ("Артемида"), и теперь вместо одной постоянной базы планируют построить сразу несколько.