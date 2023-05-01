Нова пляма на Сонці: коли і якої магнітної бурі чекати на Землі

Новоутворену пляму слід боятись тільки тоді, коли вона почне розширюватись

Українці сподівались відпочити від магнітних бур, "торнадо" на Сонці чи спалахів північного сяйва, але працівники сонячної лабораторії повідомили про нову пляму на світилі, яка "тріщіть" потужними спалахами.

За прогнозами Spaceweather, пляма на Сонці ще вчора, 30 квітня, здійснила два викиди корональної маси (СМЕ) у космос.

Якщо вірити астросиноптикам, жоден з цих викидів не завдасть шкоди Землі, але попереджають, у разі збільшення плями, вона може стати значним джерелом постійних спалахів на сонці із геомагнітного впливу на нашу планету.

Водночас, за даними спеціалістів з Tesis.xras , у графіку магнітних бур відбулись дуже значні зміни. У прогнозі з'явилось чимало днів, коли магнітні бурі сягатимуть потужності 4 балів. Такими датами є: 3, 6, 23-26 і 28 травня.

На щастя, фахівці вже не прогнозують у травні магнітних бур на 5 і вище балів.

Дуже сильна магнітна буря, яку прогнозували на 21-22 травня з потужністю до 8 балів (що вважається дуже сильною бурею), вже відсутня у графіку. Однак вона не зникла, а зменшилась до геомагнітного збурення на 4 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що фахівцями було зафіксовано пляму "бегемота" на Сонці.