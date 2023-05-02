Вченим вдалось сфотографувати всі плями на Сонці за місяць: чим вони загрожують Землі

Травень з перших днів починає непокоїти українців невелики магнітними збуреннями

Синоптики з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попереджають про незначну магнітну бурю вже завтра, 3 травня, причиною якої стали викиди корональної маси з плями AR3288 у понеділок, 1 травня.

За даними Spaceweather, цей геомагнітний шторм сягатиме потужності 5 балів, що може призвести до виникнення полярного сяйва.

До того ж, вчені наголошують, що квітень був перенасичений кількістю сонячних плям — 96, що перевищує офіційні прогнози 26-й місяць поспіль.

Велика кількість плям на Сонці може означати, що сонячний максимум (цикл) може настати раніше, аніж очікувалось. Це явище може статись наприкінці 2023 року.

Водночас, астросиноптики з Gismeteo впевнені, що найближчими днями магнітосфера Землі буде спокійною, тож очікувати слід лише невеликих магнітних збурень, потужність яких коливатиметься від 1-4 балів.

Сайт Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур у травні. Відповідно до нього, цього місяця буде чимало "оранжевих" днів, коли магнітосфера Землі перебуватиме в стані збудження, однак воно не переросте у справжню бурю. Окрім 3 травня, вчені також виділили 6, 23-26 та 28-29 травня.

На щастя, цього місяця "червоних" магнітних бур не передбачається.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про нетипове природне явище над Україною — полярне сяйво. Воно з'явилось внаслідок сильної магнітної бурі.