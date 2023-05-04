На Сонці помітили пляму зі зворотною полярністю: чим це загрожує Землі

Цього року слід чекати збільшення числа магнітних бурь

Вчені з астрономічних лабораторій передбачали небезпеку від плями AR3296 на Сонці у разі розширення, однак вона зробила "хід конем" і порушила закон Хейла, тобто закон про зворотну полярність сонячних плям.

За даними Spaceweather, близько 3 відсотків всіх сонячних плям порушують закон Хейла і таке явище є цілком нормальним.

Стандартні плями повинні мати полярність -/+, а у AR3296 — все навпаки.

Подібні плями мають такий же строк існування і розмір, як і звичайні, але в одному аспекті вони відрізняються — сонячні плями зі зворотною полярністю мають більше шансів вибухнути і викликати сильні магнітні бурі.

Тим часом, як повідомляє сайт Tesis.xras, найближчими днями можна відпочити від магнітних бурь. З 5 по 22 травня магнітосфера Землі буде спокійною. Після тиші астросиноптиками прогнозується магнітне збурення, потужність якого сягатиме 4 балів. Фахівці виділили такі дні: 23, 24, 25 та 26 травня.

Після того буде один день перерви, але з 28 по 30 травня магнітна буря поновиться і сягатиме потужності не вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що фахівцями було зафіксовано пляму-"бегемот" на Сонці.