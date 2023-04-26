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Чоловіки та жінки відрізняються сильніше, ніж вважалося раніше: що показало нове дослідження вчених

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Розмір внутрішніх органів у чоловіків та жінок відрізняється Новина оновлена 26 квітня 2023, 21:13
Розмір внутрішніх органів у чоловіків та жінок відрізняється. Фото Ілюстративне фото

Відмінності продиктовані різними потребами організмів чоловіків та жінок

Американські вчені провели низку досліджень та з’ясували мінливість розмірів органів травної системи чоловіків та жінок. Виявилося, що тонка кишка у жінок довша, ніж чоловіків.

Про це пише видання PeerJ. Також вчені з Університету штату Північна Кароліна виявили, що розмір печінки залежить від товстої кишки.

Так, вчені з’ясували, що різниця у довжині між тонкою кишкою у жінок та чоловіків становить приблизно 30 сантиметрів на користь перших. Для цього було проведено ретельний аналіз та виміри органів травлення у 45 трупів людей різної статі.

Крім цього, було виявлено різницю і в інших органах. Так, наприклад, довжина апендикса коливається від 1,4 до 12,7 сантиметрів, а розміри сліпої кишки варіюються від 6,5 до 25,8 сантиметрів, що більше, ніж в попередніх дослідженнях. Крім того, довжина печінки залежить від довжини апендикса та товстої кишки.

Крім цього, є також відмінності, які обумовлені ґендером. Так, тонка кишка у жінок має в середньому 435 сантиметрів довжини, тоді як у чоловіків – 404 сантиметри. За версією вчених, це пов’язано з тим, що у чоловічого та жіночого організмів різні потреби. Жіноча репродуктивна система споживає більше жирів з їжі і, ймовірно, довга тонка кишка сприяє засвоєнню більшої кількості цього та інших поживних речовин.

У чоловіків у свою чергу найчастіше довша товста і сліпа кишки, а також печінка. Це може бути пов’язано з тим, що вони компенсують знижене засвоєння жирів більшою залежністю від мікробної ферментації, а для цього потрібні великі товста і сліпа кишки. Цим пояснюється і збільшений розмір печінки, яка здатна переварити більше мікробних сполук, ніж у жінок. Проте достеменно з’ясувати причину відмінностей допоможуть майбутні дослідження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як загинули жертви виверження Везувію. У деяких мозок перетворювався на скло через високі температури, а в інших черепи вибухали зсередини через високий тиск і киплячу кров.

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#Жінки #Чоловіки #Відмінності #Внутрішні органи