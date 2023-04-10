Наркомани Бронзової доби: вчені знайшли свідчення першого в Європі споживання галюциногенів

Ймовірно, галюциногени використовувалися в ритуальних цілях

Жителі Європи почали споживати наркотичні речовини ще в Бронзовому столітті та вже тоді набір речовин, що використовуються, був досить солідним.

Як йдеться у результатах нового дослідження, яке наводить EurekAlert, сліди наркотичних речовин були виявлені на іспанському острові Менорка у Середземному морі.

При цьому місцеві жителі використали їх щонайменше 3 тисячі років тому.

Археологи натрапили на запечатану похоронну камеру в печері Ес-Карріткс. Ця печера почала використовуватися людьми близько 3,6 тисячі років тому і протягом 800 років служила місцем для проведення ритуалів та похоронних обрядів.

У запечатаній кімнаті знайшли ряд стародавніх артефактів, а також скриньку з волоссям, пофарбованим у червоний колір. На цьому волоссі й були виявлені сліди наркотичних засобів.

Зокрема було знайдено хімічні сигнатури атропіну, скополаміну та ефедрину.

Атропін і скополамін є галюциногенами та зустрічаються в деяких пасльонових рослинах, на кшталт мандрагори. Ефедрін є стимулятором рослинного походження.

Археологи кажуть, що близько 800 років до н.е. населення Балеарських островів пережило сильну зміну соціальної структури, тому не виключено, що їхні мешканці, які залишилися відданими традиційному способу життя, сховали в печері деякі ритуальні речі, сподіваючись, що колишній порядок може бути відновлений.

Ймовірно, що наркотики використовувалися шаманами для ритуальних церемоній.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі знайшли платіжну відомість римського легіонера 72 роки нашої ери. За документом стало зрозуміло, що тодішні солдати отримували справжні копійки.