Допомогли 7 літер ханаанським шрифтом: археологи знайшли зв’язок між царем Соломоном та царицею Савською

Напис зроблений ханаанським шрифтом, на основі якого було розроблено давньоєврейський алфавіт

Крім знаменитого "Шосе №6 древнього світу" у землі Ізраїлю збереглося і багато інших пам’яток, пов’язаних з історією як самої єврейської держави, так і країн, що сусідять з ним.

Зокрема, доктор Даніель Вайнстуб з Єврейського університету в Єрусалимі (HU) зміг розшифрувати стародавній південноаравійський напис шрифтом, який на той час використовувався на півдні Аравійського півострова (нинішній регіон Ємен), коли в ньому домінувало царство Савське.

Даніель Вайнстуб

Напис був виявлений на шийці великого глека, датованого часом царя Соломона, пише Arkeonews.

Глек був спочатку виявлений разом із залишками шести інших великих глеків під час розкопок, проведених у 2012 році в районі Офель на південь від Храмової гори в Єрусалимі.

Від оригінального напису залишилося лише сім літер. Напис зроблено ханаанським шрифтом, на основі якого було розроблено давньоєврейський шрифт, який використовувався в епоху Першого Храму.

Напис на шийці глечик

Протягом останніх десяти років більше десяти дослідників пропонували різні інтерпретації, але не дійшли єдиної думки. У ході дослідження д-р Даніель Вайнстуб визначив, що це "стародавній південноарабський сценарій", який використовувався в південно-західній частині Аравійського півострова.

Царство Савське було домом біблійної цариці Савської, постаті, вперше згаданої в єврейській Біблії. Однак у Першій і Другій біблійних книгах Царств і Паралипоменон описано її відвідування царя із золотом, дорогоцінним камінням і верблюдами, що несуть спеції, щоб побачити, чи він такий мудрий, як вважається. Згідно з цими розповідями, правителька була вражена його мудрістю та величчю, а також храмом, який Соломон перед цим збудував. Цариця повернулася додому, похваливши царя та Ізраїль.

У той час як конкуруючі теорії поміщають царство в Південну Аравію або на Африканський Ріг, сучасні історики пов’язують Шебу з південноарабським царством Саба, яке розташоване на території сучасних Ємену та Ефіопії.

Згідно з новим дослідженням, напис на глечику говорить: "[ ]shy l’dn 5", що означає п’ять "šǝḥēlet", маючи на увазі один з чотирьох інгредієнтів, згаданих у Біблії (Вихід 30:34), необхідних для пахощів. суміш. "šǝḥēlet" був важливим інгредієнтом пахощів, які спалювали в Першому та Другому Храмах і називався "ципорен" у рабіністичній літературі.

Це, за словами вчених, демонструє чіткий зв’язок між Єрусалимом у 10 столітті до нашої ери (дні царства Соломона) та царством Савським. Керамічний глечик, мабуть, був виготовлений в районі Єрусалима, і напис був вигравіруваний до того, як він був обпалений гончарем в Сабі.

Карта регіону у давнину

"Розшифровка напису на цьому глечику розповідає нам не тільки про присутність того, хто говорить на себейській мові в Ізраїлі за часів царя Соломона, а й про систему геополітичних відносин у нашому регіоні в той час — особливо у світлі того місця, де було виявлено глечик, району, який також був адміністративним центром за часів царя Соломона. Це ще одне свідчення великих торгових та культурних зв’язків, які існували між Ізраїлем за царя Соломона та царства Савського», — вважає Вайнстуб.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі тракторист випадково відкрив нерозграбовану печеру часів фараона Рамсеса II.