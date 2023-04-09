Помогли 7 букв ханаанским шрифтом: археологи нашли связь между царем Соломоном и царицей Савской

Надпись сделана ханаанским шрифтом, на основе которого был разработан древнееврейский алфавит

Помимо знаменитого "Шоссе №6 древнего мира" в земле Израиля сохранилось и много других памяток, связанных с историей историей самого еврейского государства и соседствующих с ним стран.

Так, доктор Даниэль Вайнстуб из Еврейского университета в Иерусалиме (HU) смог расшифровать древнее южноаравийское письмо, использовавшееся в то время на юге Аравийского полуострова (нынешний регион Йемен), когда в нем доминировало царство Савское.

Даниэль Вайнстуб

Надпись была обнаружена на горлышке большого кувшина, датируемого временами царя Соломона, пишет Arkeonews.

Кувшин был первоначально обнаружен вместе с остатками шести других больших кувшинов во время раскопок, проведенных в 2012 году в районе Офель к югу от Храмовой горы в Иерусалиме.

От оригинальной надписи осталось всего семь букв. Надпись написана ханаанским шрифтом, на основе которого был разработан древнееврейский шрифт, использовавшийся в эпоху Первого Храма.

Надпись на горлышке кувшина

В течение последних десяти лет более десяти исследователей предлагали различные интерпретации, но не пришли к единому мнению. В ходе исследования д-р Даниэль Вайнстуб определил, что это "древний южноаравийский сценарий", который использовался в юго-западной части Аравийского полуострова.

Царство Савское было домом библейской "царицы Савской", фигуры, впервые упомянутой в еврейской Библии. Однако в Первой и Второй библейских книгах Царств и Паралипоменон записано ее посещение царя с золотом, драгоценными камнями и верблюдами, несущими специи, чтобы увидеть, так ли он мудр, как считается. Согласно этим рассказам, королева была поражена его мудростью и величием, а также храмом, который он только что построил. Она вернулась домой, похвалив и царя, и Израиль.

В то время как конкурирующие теории помещают царство в Южную Аравию или на Африканский Рог, современные историки связывают Шебу с южноаравийским царством Саба, которое расположено на территории современных Йемена и Эфиопии.

Согласно новому исследованию, надпись на кувшине гласит: "[ ]shy l'dn 5", что означает пять "šǝḥēlet", имея в виду один из четырех ингредиентов, упомянутых в Библии (Исход 30:34), необходимых для благовоний. смесь. "šǝḥēlet" был важным ингредиентом благовоний, которые сжигали в Первом и Втором Храмах и назывался "ципорэн" в раввинистической литературе.

Это, по словам ученых, демонстрирует четкую связь между Иерусалимом в 10 веке до нашей эры (дни царства Соломона) и царством Савским. Керамический кувшин, по-видимому, был изготовлен в районе Иерусалима, и надпись была выгравирована до того, как он был обожжен сабейским гончаром.

Карта региона в древности

"Расшифровка надписи на этом кувшине рассказывает нам не только о присутствии говорящего на сабейском языке в Израиле во времена царя Соломона, но и о системе геополитических отношений в нашем регионе в то время — особенно в свете того места, где был обнаружен кувшин, района, который также был административным центром во времена царя Соломона. Это еще одно свидетельство обширных торговых и культурных связей, существовавших между Израилем при царе Соломоне и царством Савским", — считает Вайнстуб.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле тракторист случайно открыл неразграбленную пещеру времен фараона Рамсеса II.