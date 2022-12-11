«Шоссе № 6 древнего мира»: в Израиле обнаружена римская дорога возрастом 1800 лет (фото)

Дорога была нужна для быстрой переброски войск, а также доставки почты и товаров

Территория находящегося на Ближнем Востоке Израиля изобилует памятками древних времен, которые регулярно находят в пещерах или на местах древних поселений.

Теперь же археологи добрались даже до путей сообщения: на севере страны обнаружена часть 1800-летней римской дороги времен императора Адриана.

О находке пишет местное издание со ссылкой на Управление древностей страны (IAA).

В заявлении говорится, что участок дороги шириной около 8 м и длиной 25 м был обнаружен недалеко от деревни Румат-эль-Хейб, что примерно в 20 км к западу от города Тивериада на Галилейском море. Он был обнаружен во время опытно-конструкторских работ на пешеходной тропе.

Тропа, где проводилась реконструкция

IAA назвало эту дорогу "шоссе № 6 древнего мира", имея в виду главную израильскую магистраль, идущую с севера на юг.

В сообщении говорится, что дорога, проходящая между Акко, Сепфорисом и Тверией, была проложена во II веке н. э. во время правления Адриана. Дорога была завершена его преемниками и позже отремонтирована в византийский период.

Современное шоссе, проходящее рядом с древней дорогой

В этом районе во времена Римской империи было проложено несколько крупных дорог. Они нужны были, чтобы быстро перебрасывать войска, почту и товары.

В ходе раскопок археологи обнаружили фрагменты керамики римского и византийского периодов, а также металлические изделия и монеты, относящиеся к тому же времени.

Напомним, что раскопки часто приводят к совершенно неожиданным результатам: к примеру, одна из найденных мраморных надписей оказалась 1800-летней жалобой на древних фискалов.