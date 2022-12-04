Ели даже пиццу: археологи узнали, чем питались древние римляне на трибунах Колизея

Блюда готовились прямо на трибунах во время гладиаторских сражений

Несмотря на то, что археологи изучают остатки сооружений эпохи Древнего Рима очень давно, новые раскопки приносят сенсационные находки.

Так, недавно при изучении знаменитого Колизея в Вечном городе ученые обратили внимание на его канализационную систему, благодаря которой смогли понять, чем питались зрители, приходившие на знаменитую арену посмотреть гладиаторские бои.

Об этом пишет popularmechanics.

В частности, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и даже блюдо, которое, вероятно, являлось прообразом современной пиццы. Все они готовились прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Кроме того, в дренажной системе были найдены останки животных, которых использовали в боях и различных играх на арене: кости медведей, львов и ягуаров, а также собак, среди которых были даже таксы.

Среди других находок — более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряная монета примерно 170-171 гг. нашей эры, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия.

"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", — сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной (в разное время его использовали в качестве крепости, больницы и даже прядильной фабрики).

Поскольку древняя система канализации была фактически запечатана мусором и землей, а вода туда не поступала, многие погребенные там вещи остались нетронутыми, либо очень хорошо сохранились. Чтобы их достать, археологи использовали роботов с дистанционным управлением.

"Вооружившись воображением, — говорят археологи, — мы можем представить, как сверкающие монеты бросают в толпу, и одна из них падает на песок арены, а затем уносится вместе с кровью людей и животных в канализацию, чтобы спустя более 1500 лет рассказать нам об очаровании и безумии тех игр и тех дней".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученым удалось определить рацион древнейших жителей Месопотамии.