Їли навіть піцу: археологи дізналися, чим харчувалися давні римляни на трибунах Колізею

Страви готувалися прямо на трибунах під час гладіаторських битв

Незважаючи на те, що археологи вивчають залишки споруд епохи Стародавнього Риму дуже давно, нові розкопки приносять сенсаційні знахідки.

Так, нещодавно при вивченні знаменитого Колізею у Вічному місті вчені звернули увагу на його каналізаційну систему, завдяки якій змогли зрозуміти, чим харчувалися глядачі, що приходили на знамениту арену, щоб подивитися гладіаторські бої.

Про це пише popularmechanics.

Зокрема, археологи виявили в каналізаційній та дренажній системах насіння інжиру, винограду, вишні, ожини та дині, а також сліди оливок, волоських горіхів і навіть страву, яка, ймовірно, була прообразом сучасної піци. Усі вони готувалися просто на трибунах в імпровізованих мангалах.

Крім того, в дренажній системі було знайдено останки тварин, яких використовували в боях та різних іграх на арені: кістки ведмедів, левів та ягуарів, а також собак, серед яких були навіть такси.

Серед інших знахідок – понад 50 бронзових монет пізньоримського періоду, а також срібна монета приблизно 170-171 рр. нашої ери, викарбувана на честь десятиліття правління імператора Марка Аврелія.

" Подібні знахідки дають нам уявлення про досвід і звички тих, хто приходив сюди протягом тривалих вистав", — сказала директор археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо.

Роботи велися в районі південного колектора амфітеатру, який був забитий і не використовувався фактично з 523 року нашої ери, коли Колізей занепав і перестав бути ареною (у різний час його використовували як фортецю, лікарню і навіть прядильну фабрику).

Оскільки давня система каналізації була фактично забита сміттям та землею, а вода туди не надходила, багато похованих в ній речей залишилися недоторканими, або дуже добре збереглися. Щоб їх дістати, археологи використовували роботів із дистанційним керуванням.

"Озброївшись уявою, — кажуть археологи, — ми можемо уявити, як блискучі монети кидають у натовп, і одна з них падає на пісок арени, а потім виноситься разом з кров’ю людей і тварин у каналізацію, щоб понад 1500 років розповісти нам про зачарування і божевілля тих ігор та тих днів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вченим вдалося визначити раціон найдавніших жителів Месопотамії.