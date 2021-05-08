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В Италии нашли мраморную голову первого римского императора (фото)

В Италии нашли мраморную голову первого римского императора (фото)
02:18 Сегодня Телеграф

В Италии нашли мраморную голову Августа, первого римского императора, возрастом около двух тысяч лет.

Об этом сообщает CNN.

Археолог Франческо Джанкола сделала сенсационное открытие во время реставрации средневековой стены, которая рухнула из-за сильных дождей в 2013 году.

"Пока мы копали за стеной, я увидела, что земля изменила цвет. Я сразу увидела, что это была голова, которую я узнала, как принадлежащую статуе Августа из-за волос, формы и разреза глаз", - уточнила археолог.

Интересно, что голова высотой 35 сантиметров может быть датирована периодом между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры. Она сделана из того же мрамора, который использовал итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело, на нем изображен молодой Август Октавиан, который стал первым императором Рима в 27 году до нашей эры.

По словам мэра, в ходе раскопок были обнаружены пустые средневековые гробницы и терракотовые артефакты. Отметим, что во времена Августа Римская империя простиралась от Британии до Египта, и уже на смертном одре говорил о том, что он "нашел Рим построенным из кирпичей и оставил его мраморным".

Как сообщал "Телеграф", ранее археологи нашли остатки зданий и артефакты периода, охватывающего последнюю тысячу лет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

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Рим, Археологи.
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