«Шосе № 6 стародавнього світу»: в Ізраїлі виявлено римську дорогу віком 1800 років (фото)

Дорога була потрібна для швидкого перекидання військ, а також доставки пошти та товарів

Територія Ізраїлю, який знаходиться на Близькому Сході, рясніє пам’ятками стародавніх часів — їх регулярно знаходять у печерах або на місцях стародавніх поселень.

Тепер археологи дісталися навіть до шляхів сполучення: на півночі країни виявлено частину 1800-річної римської дороги часів імператора Адріана.

Про знахідку пише місцеве видання з посиланням на Управління давнини країни (IAA).

У заяві йдеться, що ділянка дороги шириною близько 8 м і завдовжки 25 м була виявлена недалеко від села Румат-ель-Хейб, що приблизно за 20 км на захід від міста Тіверіада на Галілейському морі. Його знайшли під час дослідно-конструкторських робіт на пішохідній стежці.

Стежка, де проводилася реконструкція

IAA назвало цю дорогу "Шосе № 6 стародавнього світу", маючи на увазі головну ізраїльську магістраль, що йде з півночі на південь.

У повідомленні йдеться, що дорога, яка проходить між Акко, Сепфорісом і Тверією, була прокладена у II столітті н. е.. під час правління імператора Адріана. Дорогу було завершено його наступниками і пізніше відремонтовано у візантійський період.

Сучасне шосе, що проходить поряд із давньою дорогою

У цьому районі за часів Римської імперії було прокладено кілька великих шляхів. Вони були потрібні для того, щоб швидко перекидати війська, пошту та товари.

У ході розкопок археологи виявили фрагменти кераміки римського та візантійського періодів, а також металеві вироби та монети, що належать до того ж часу.

Нагадаємо, що розкопки часто призводять до зовсім несподіваних результатів: наприклад, один із знайдених мармурових написів виявився 1800-річною скаргою на стародавніх фіскалів.