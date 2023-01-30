Саркофаг был покрыт золотом и находился на дне шахты: в Египте найдена "самая древняя мумия в мире"

Возраст найденных артефактов составляет примерно 4300 лет

Египетские археологи продолжают удивлять своими успехами: после ряда открытий последних месяцев им удалось обнаружить гробницу фараонов недалеко от столицы Каира, содержащую одну из самых старых и хорошо сохранившихся мумий в истории. Ее примерный возраст составляет 4300 лет.

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, мумифицированные останки человека по имени Гекашепес были обнаружены в покрытом сусальным золотом саркофаге из известняка на дне 15-метровой шахты.

"Эта мумия может быть самой старой и самой полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день", — заявил руководитель экспедиции, бывший министр древностей Египта Захи Хавасс.

Гробницы датируются Пятой и Шестой династиями, около 2686-2181 гг. до н.э., и Гекашепес был не единственным древним человеком, найденным во время раскопок.

Другие найденные гробницы принадлежат инспектору чиновников, надсмотрщику знати и священнику, а также "хранителю тайн и помощнику великого вождя". Среди них также были обнаружены многочисленные статуи.

Самая важная гробница принадлежит Хнумджедефу, инспектору чиновников, надзирателю за дворянами и священнику в комплексе пирамид Унаса, последнего царя пятой династии. Гробница украшена сценами повседневной жизни. Вторая по величине гробница принадлежала Мери, имевшему много важных титулов, например, хранителю секретов и помощнику великого вождя дворца. Другие важные находки при раскопках включают амулеты и многочисленные резные статуи из дерева и камня, в том числе две пары.

Специализированные египетские издания напоминают, что ступенчатая пирамида в Саккаре была первой пирамидой, построенной в Египте 4700 лет назад. В ходе продолжающихся раскопок в Саккаре были обнаружены впечатляющие гробы, мумифицированные львы и даже сыр халлуми возрастом 2600 лет. Как отмечают археологи, здесь есть много секретов, которые еще только предстоит открыть.

Отметим, что объявление о новой находке происходит на фоне шквала открытий, о которых египетские власти объявили на прошлой неделе. Власти заявили, что недалеко от южного города Луксора они обнаружили десятки захоронений, датируемых периодом с 1800 г. до н.э. по 1600 г. до н.э. эпохи Нового Царства. Боле того, поблизости были обнаружены еще и руины древнего римского города.

Ранее сообщалось о том, что обнаружена самая старая гробница Египта. Она была ориентирована на зимнее солнцестояние.