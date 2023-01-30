Саркофаг був покритий золотом і знаходився на дні шахти: в Єгипті знайдено "найдавнішу мумію у світі"

Вік знайдених артефактів становить приблизно 4300 років

Єгипетські археологи продовжують дивувати своїми успіхами: після низки відкриттів останніх місяців їм вдалося виявити гробницю фараонів недалеко від столиці Каїра, в якій міститься одна з найстаріших мумій в історії, що добре збереглися. Її приблизний вік становить 4300 років.

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, муміфіковані останки людини на ім’я Гекашепес були виявлені в покритому сусальним золотом саркофазі з вапняку на дні 15-метрової шахти.

"Ця мумія може бути найстарішою і найповнішою мумією, знайденою в Єгипті на сьогоднішній день ", — заявив керівник експедиції, колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавасс.

Гробниці датуються П’ятою та Шостою династіями, близько 2686-2181 років, і Гекашепес був не єдиною древньою людиною, знайденою під час розкопок.

Інші знайдені гробниці належать інспектору чиновників, наглядачеві знаті та священикові, а також "охоронцю таємниць та помічнику великого вождя". Серед них також було виявлено численні статуї.

Найважливіша гробниця належить Хнумджедефу, інспектору чиновників, наглядачеві за дворянами та священикові в комплексі пірамід Унаса, останнього царя п’ятої династії. Гробниця прикрашена сценами повсякденного життя. Друга за величиною гробниця належала Мері, який мав багато важливих титулів, наприклад, хранителя секретів та помічника великого вождя палацу. Інші важливі знахідки при розкопках включають амулети та численні різьблені статуї з дерева та каменю, у тому числі дві пари.

Спеціалізовані єгипетські видання нагадують, що ступінчаста піраміда в Саккарі була першою пірамідою, побудованою в Єгипті 4700 років тому. У ході розкопок у Саккарі були виявлені вражаючі труни, муміфіковані леви і навіть сир халумі віком 2600 років. Як відзначають археологи, тут є багато секретів, які ще тільки чекають археологів.

Зазначимо, що оголошення про нову знахідку відбувається на тлі шквалу відкриттів, про які єгипетська влада оголосила минулого тижня. Влада заявила, що недалеко від південного міста Луксора вони виявили десятки поховань, датованих періодом з 1800 до н.е. по 1600 до н.е. епохи Нового Царства. Більше того, поблизу було виявлено ще й руїни стародавнього римського міста.

Раніше повідомлялося про те, що виявлено найстарішу гробницю Єгипту. Вона була орієнтована на зимове сонцестояння.