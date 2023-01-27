Мали допомогти у потойбіччі: усередині давньоєгипетської мумії "золотого хлопчика" виявлено 49 амулетів

Хлопчик був одним із представників знаті часів птолемеївської ери

Схоже, археологи Єгипту вирішили "поставити на конвеєр" наукові відкриття і після нещодавньої заяви про гробницю давньоєгипетської цариці провели ще одне унікальне дослідження.

Зокрема, вперше просвітили мумію "золотого хлопчика", знайдену на початку XX століття, за допомогою комп’ютерного томографа, та виявити усередині неї 49 амулетів-оберегів, виготовлених із різних дорогоцінних матеріалів.

Про це пише CNN із посиланням на журнал Frontiers in Medicine.

"Проведений нами аналіз показав, що тіло мумії було прикрашене відразу 49 амулетами, які були елегантно укладені в три лінії всередині похоронного саванну, а також усередині тіла похованого юнака. Багато з цих амулетів було виготовлено із золота, фаянсу та різних самоцвітів. Ці обереги повинні були захищати їх власника і надавати силу його тілу в потойбіччя", — повідомила професор Каїрського університету (Єгипет) Сахар Салім, чиї слова наводить прес-служба журналу.

Мумію " золотого хлопчика " виявили 1916 року у одному з давньоєгипетських цвинтарів, які належать до кінця птолемеевской епохи історія Єгипту. Її вік становить близько 2-2,3 тис. років, що робить цю знахідку археологів однією з останніх давньоєгипетських мумій античної епохи, яка була підготовлена з дотриманням ключових правил та релігійних обрядів стародавніх єгиптян.

Мумія зберігалася у первозданному вигляді у Каїрському єгипетському музеї до нашого часу. Цим скористалися професор Салім та її колеги, які активно застосовують методи комп’ютерної томографії для вивчення вмісту мумій та розкриття історії життя людей, похованих подібним чином.

Як виявилося, всередині мумії ховалося тіло юнака-підлітка віком 14-15 років, який помер від ненасильницької смерті. Він був одним із представників знаті часів птолемеївської ери, на що вказує гарний стан зубів юнака, відсутність у нього переломів кісток та інших травм, пов’язаних з важкою фізичною працею, а також багате оздоблення його труни та самої мумії.

Зокрема, всередині савана мумії, а також усередині тіла самого юнака було виявлено 49 амулетів, виготовлених із золота, різних напівдорогоцінних самоцвітів, фаянсу та глини. Вченим вдалося ідентифікувати на знімках з томографів багато найважливіших символів давньоєгипетської віри, у тому числі "око Гора", "вузол Ісіди", а також амулет у вигляді жука-скарабея, який заміняв серце покійного.

Відповідно до вірувань древніх єгиптян, всі ці артефакти, як зазначають вчені, захищали тіло покійного та його дух під час його подорожі до потойбічного світу, а також надавали йому сили та допомагали подолати випробування богів на шляху до давньоєгипетського раю. Як вважають професор Салім та її колеги, наявність великої кількості дорогоцінних амулетів, а також загальна висока якість виготовлення мумії свідчить про те, що стародавні єгиптяни високо цінували своїх дітей.

Раніше повідомлялося про те, що в Єгипті було знайдено тунель до гробниці Клеопатри.